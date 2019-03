Sarà un Milan-Inter da record. Il 223° derby di Milano farà segnare il tutto esaurito a San Siro e l’incasso per il match costituirà la cifra più alta mai raccolta per una partita di Serie A: inclusi i servizi di hospitality, si arriverà a 5.7 milioni di euro totali. Flusso costante nell’acquisto dei biglietti nelle settimane precedenti alla grande sfida, fondamentale per la corsa a un posto tra le prime quattro della classifica: ben 10.655 i biglietti venduti il solo 5 febbraio, 4000 i ticket acquistati da tifosi stranieri. San Siro sarà domenica il fulcro del calcio mondiale: il derby sarà infatti trasmesso in 200 paesi di tutto il mondo. Esaurita anche la tribuna stampa, con oltre 600 persone accreditate, fra cui 260 giornalisti, 60 fotografi e più di 300 addetti alle produzioni televisive che, grazie alle oltre 25 telecamere, offriranno ai fan di tutto il mondo uno spettacolo unico. Spettacolo all’interno, ma anche all’esterno dello stadio: in linea con lo slogan rossonero dedicato alla gara (“Join The Flame”), grazie a 170 apparecchi di illuminazione verranno proiettati fasci di luce per ricreare l’effetto del fuoco. Prima della gara, inoltre, il rapper Ghali si esibirà con il suo nuovo singolo "I love you". All’intervallo, infine, protagonisti grandi ex del passato milanista: Abbiati, Ambrosini, Cafu, Dida, Inzaghi, Nesta e Oddo presenteranno, insieme al presidente rossonero Paolo Scaroni e all’amministratore delegato Ivan Gazidis, le speciali maglie con cui la formazione Milan Glorie giocherà ad Anfield il prossimo 23 marzo contro le Liverpool Legends. I cancelli di San Siro apriranno alle 18.30.