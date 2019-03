Manca sempre meno al calcio d’inizio del derby della Madonnina. Milano si prepara a vivere una grande notte di calcio, con vista Champions. Milan e Inter si affrontano separate da un solo punto in classifica. Rossoneri terzi a quota 51, nerazzurri subito sotto. A tranquillizzare entrambe la sconfitta della Roma che, caduta a Ferrara contro la Spal, non potrà approfittare dello scontro diretto per recuperare punti in ottica quarto posto.

Il Milan arriva al derby forte di dieci risultati utili consecutivi, fra cui cinque vittorie di fila nelle ultime giornate. Non perde dal 22 dicembre scorso, dall’1-0 subito in casa dalla Fiorentina. Discorso diverso per l’Inter, che è reduce dalla brutto ko in Europa League contro l’Eintracht con tanto di eliminazione. Solo una vittoria nell’ultimo mese di campionato, poi un pareggio e una sconfitta. Solo tre i successi in Serie A nel 2019.

Sarà il derby numero 170 della storia in Serie A. L'Inter è in vantaggio nei precedenti, avendo vinto 63 sfide in passato sulle 169 giocate fino a oggi. Per il resto 51 successi rossoneri e 55 pareggi. In quest'occasione sarà il Milan a giocare in casa e, anche in questo caso, i nerazzurri partono in vantaggio: 32 successi, contro 25 pareggi e 27 sconfitte. Come squadra ospitante, però, il Milan non perde da sei derby (3 vittorie e 3 pareggi). I rossoneri, tra l'altro, non vincono un derby in campionato da più di tre anni: l'ultimo successo risale al gennaio 2016 (successo per 3-0). Da quel giorno due vittorie dell'Inter e tre pareggi. Il Milan, inoltre, non trova il gol da due derby consecutivi, i ragazzi di Gattuso dovranno quindi segnare per non eguagliare il record negativo di tre gare senza gol che risale al 1981. Il derby di domenica farà segnare il nuovo record di incasso nella storia della Serie A: ben 5.7 milioni di euro raccolti.

Il match sarà trasmesso in 200 paesi di tutto il mondo, 25 le telecamere in campo. Spettacolo anche all'esterno di San Siro nel pre-partita: 170 apparecchi di illuminazione proietteranno delle fiamme rosse sulle pareti dello stadio.

A che ora si giocherà Milan-Inter?

Il derby della Madonnina avrà il calcio d’inizio fissato per le ore 20:30 di domenica 17 marzo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il Pre-partita, con i primi collegamenti dal campo, inizierà alle ore 19:30 con Sky Calcio Show su Sky Sport Uno (Canale 201).

Dove è possibile guardare Milan-Inter?

La sfida tra Milan e Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno HD e su Sky Sport Serie A HD su fibra, satellite e digitale terrestre.