Sami Khedira è ufficialmente tornato a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista tedesco lo scorso 19 febbraio era stato fermato da un’aritmia atriale, che è stata operata chirurgicamente con successo. Rispettata appieno la prognosi dei 30 giorni di stop, perché in giornata è arrivato il comunicato della Juventus che ha annunciato il ritorno all’attività agonistica del calciatore. “Sami Khedira, sottoposto lo scorso 20 febbraio a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale, ha superato gli accertamenti cardiologici e può riprendere l’attività sportiva, anche intensa” si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale dei bianconeri.

La stagione di Khedira

Diversi problemi fisici hanno condizionato l’impiego di Khedira anche in questa stagione. Sinora, infatti, il tedesco ha collezionato soltanto 15 presenze in tutte le competizioni con 2 reti segnate entrambe in campionato. Tuttavia, se in salute, potrà rivelarsi un’arma importante per l’allenatore, che ha il doppio obiettivo di arrivare fino in fondo in campionato e in Champions League.