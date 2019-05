Soltanto 90 minuti, poi diverse squadre potranno finalmente conoscere il proprio destino. Un'ultima giornata emozionante come poche volte negli ultimi anni in Serie A, con la corsa per la qualificazione in Champions League a coinvolgere Atalanta, Inter e Milan (parecchio remote le possibilità per la Roma) e la lotta per non retrocedere a tenere con il fiato sospeso Genoa, Empoli e Fiorentina. Nella 38^ giornata di Serie A, dunque, sarà il momento dei verdetti: tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo turno di campionato.

Quando e a quali orari si gioca la 38^ giornata?

La 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A 2018/19 si giocherà su due giorni, tra sabato 25 e domenica 26 maggio 2019. Come di consueto, la Lega di Serie A ha stabilito che tutte le squadre in corsa per uno stesso obiettivo debbano giocare nello stesso giorno e nel medesimo orario, per questo le gare più interessanti saranno in programma nella serata di domenica. Ad aprire il quadro dell’ultimo turno di campionato, in ogni caso, sarà la gara tra le due squadre che sono già retrocesse in Serie B, Frosinone e Chievo, che si sfideranno allo stadio Benito Stirpe sabato 25 maggio alle ore 18 con l’obiettivo di concludere in maniera positiva una stagione particolarmente sfortunata. Sempre sabato, ma alle 20:30, sarà poi la volta di un altro incontro tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, Bologna e Napoli. I rossoblù di Sinisa Mihajlovic hanno conquistato la salvezza aritmetica grazie al pareggio dell’ultimo turno in trasferta contro la Lazio, gli azzurri di Carlo Ancelotti, già secondi da tempo e con la qualificazione in Champions League in cassaforte, sono invece reduci dal pesante 4-1 inflitto all’Inter che ha inguaiato i nerazzurri.



Niente lunch match delle 12:30, ad inaugurare l’ultima domenica del campionato 2018/19 sarà il match tra Torino e Lazio alle 15. I granata, dopo la pesante sconfitta arrivata nell’ultima giornata contro l’Empoli, sono rimasti tagliati fuori dalla corsa all’Europa, mentre i biancocelesti sono già sicuri di un posto in Europa League grazie al trionfo in Coppa Italia. Alle 18, poi, sarà la volta di Sampdoria-Juventus, un match che regala molti spunti: da un lato i blucerchiati giocheranno per permettere a Fabio Quagliarella di incrementare il proprio bottino di gol e vincere il titolo di capocannoniere, dall’altro i bianconeri vorranno salutare al meglio Massimiliano Allegri, alla sua ultima gara in assoluto sulla panchina della Juve.



Alle 20:30, infine, le gare che valgono la Champions League e la salvezza. A partire da Atalanta-Sassuolo, che si giocherà in casa dei nerazzurri ma curiosamente al Mapei Stadium, l’impianto dei neroverdi a causa dell'indisponibilità dello stadio Atleti Azzurri d'Italia. In caso di vittoria, la squadra di Gasperini raggiungerà lo straordinario obiettivo conquistando una qualificazione alla principale competizione europea per club. Stesso discorso per quanto riguarda l’Inter, che è artefice del proprio destino: battendo l’Empoli a San Siro, per gli uomini di Spalletti sarà Champions, ma contro la squadra di Andreazzoli, in piena lotta per non retrocedere, non sarà per nulla semplice. Può soltanto vincere e sperare in un passo falso delle dirette concorrenti il Milan sul campo della Spal, mentre la Roma, impegnata all’Olimpico con il Parma nell’ultima partita in giallorosso di Daniele De Rossi, per avere qualche speranza dovrebbe sperare in un mezzo miracolo. L’ultima partita che lascerà tutti col fiato sospeso è lo scontro diretto in chiave salvezza tra Fiorentina e Genoa. Al Franchi, dove Montella non sarà in panchina perché squalificato, ai viola basterà non perdere per rimanere in Serie A. Il Genoa di Prandelli, invece, deve sperare di fare un risultato migliore dell’Empoli. Chiude il quadro Cagliari-Udinese, scontro tra squadre già salve.



Dove si gioca il big match di giornata?

Non c’è una partita che spicca sulle altre nella 38^ e ultima giornata di Serie A, ad aggiudicarsi la palma di big match sono tutte le gare che mettono in palio obiettivi importanti. In questo senso vengono considerate dunque le partite che valgono la Champions, Atalanta-Sassuolo al Mapei Stadium, Inter-Empoli a San Siro e Spal-Milan allo stadio Paolo Mazza. Stesso discorso per lo scontro diretto salvezza, Fiorentina-Genoa al Franchi.

Calendario e orari della 38^ giornata

Frosinone-Chievo, sabato 25 maggio ore 18

Bologna-Napoli, sabato 25 maggio ore 20:30 – Sky Sport Serie A

Torino-Lazio, domenica 26 maggio ore 15 - Sky Sport Serie A

Sampdoria-Juventus, domenica 26 maggio ore 18

Atalanta-Sassuolo, domenica 26 maggio ore 20:30 - Sky Sport 254

Cagliari-Udinese, domenica 26 maggio ore 20:30 - Sky Sport 255

Fiorentina-Genoa, domenica 26 maggio ore 20:30 - Sky Sport Serie A

Inter-Empoli, domenica 26 maggio ore 20:30 - Sky Sport UNO e Sky Sport 252

Roma-Parma, domenica 26 maggio ore 20:30 - Sky Sport 253

Spal-Milan, domenica 26 maggio ore 20:30