Calendario Serie A, le partite di oggi

Giunge al termine il campionato di Serie A, che si concluderà con le partite che si disputeranno oggi. Il programma della 38^ giornata è stato aperto dai due anticipi del sabato, Frosinone – Chievo e Bologna – Napoli, che in entrambi i casi non avevano altro da chiedere alla stagione.

Chi gioca nella domenica della 38^ giornata di Serie A?

Saranno otto le gare che si disputeranno nella domenica di Serie A, di cui sei in contemporanea. Infatti, sia per Torino – Lazio (ore 15) che per Sampdoria – Juventus (ore 18) le squadre coinvolte non hanno più nulla da rincorrere in classifica e questo ha permesso alla Lega di evitare la contemporaneità, facendo valere lo stesso discorso degli anticipi che si sono giocati sabato. Già sicure le prime due posizioni e le ultime due, quest’ultima giornata servirà a capire le due formazioni che si qualificheranno per la Champions, quelle che andranno in Europa League e l’ultima squadra che invece retrocederà con Frosinone e Chievo.

Serie A, 38^ giornata: il programma delle gare di oggi

Torino – Lazio, domenica 26 maggio ore 15:00 (Sky Sport Uno e Sky Sport 251)

Sampdoria – Juventus, domenica 26 maggio ore 18:00

Atalanta – Sassuolo, domenica 26 maggio ore 20:30 (Sky Sport 254)

Roma – Parma, domenica 26 maggio ore 20:30 (Sky Sport 253)

Inter – Empoli, domenica 26 maggio ore 20:30 (Sky Sport 252)

Spal – Milan, domenica 26 maggio ore 20:30

Fiorentina – Genoa, domenica 26 maggio ore 20:30 (Sky Sport 255)

Cagliari – Udinese, domenica 26 maggio ore 20:30 (Sky Sport 256)