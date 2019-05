In questo campionato che, scudetto a parte, sembra non voler finire mai, ci saranno ancora tantissimi verdetti da decidere nell'ultima emozionante giornata di Serie A. La terza squadra che retrocederà in B assieme a Chievo e Frosinone, le due che andranno in Europa League e le altre due che, insieme a bianconeri e Napoli, staccheranno il biglietto per la prossima edizione della Champions League. Grazie ai risultati dell'ultima giornata ci sono ancora quattro squadre teoricamente ancora tutte in corsa, con situazioni però diverse da caso a caso. L'Atalanta, che ha strappato un pari a Torino contro la Juve, guida il gruppo grazie ai suoi 66 punti e al vantaggio negli scontri diretti contro l'Inter, appaiata ai bergamaschi sempre a quota 66. Un punticino più indietro ecco il Milan, che ha svolto il suo compito battendo in casa il Frosinone. Ultima del gruppetto, con 63 punti, la Roma di Ranieri, praticamente spacciata ma ancora teoricamente in corsa nel caso si verificassero determinate situazioni. Vediamo allora il calendario delle 4 squadre e cosa serve ad ognuna per andare in Champions League.