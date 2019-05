Ci sono partite che più di altre rimangono nella storia del calcio, e non per forza perché si tratta di una finale o di una sfida che vale una stagione. Alcuni match sono scolpiti nella memoria dei tifosi semplicemente perché quei 90 minuti sono gli ultimi in cui è possibile vedere in campo una leggenda, un idolo, un fuoriclasse. Fiorentina-Milan del 31 maggio 2009 è certamente una di quelle partite: la vincono i rossoneri per 2-0, segnano Kaká e Pato e gli uomini di Ancelotti raggiungono la qualificazione diretta in Champions. Il tutto però diventa un dettaglio se paragonato al fatto che quella è l’ultima presenza in maglia rossonera e nel calcio giocato di Paolo Maldini. Quel giorno, al Franchi, il capitano gioca la sua 647ma partita in Serie A, la 902esima in carriera con il Diavolo addosso. È la fine di una storia unica, irripetibile, iniziata il 20 gennaio 1985 contro l'Udinese al Friuli.

Firenze in piedi per Maldini

"Ho un ricordo vivo di quella giornata, i tifosi viola mi tributarono un grande applauso. Sono una bandiera del Milan, ma l’aver giocato con la Nazionale mi ha aiutato a entrare nel cuore di tifosi di altre squadre di tutta Italia, sono molto orgoglioso di questo". Dirà questo, qualche anno dopo, lo stesso Maldini ricordando il match del Franchi. Una standing ovation che arriva proprio a fine partita, quando il Milan in realtà ha già esaurito i cambi, ma i calciatori della Fiorentina buttano fuori la palla di proposito per permettere la passerella a uno dei più grandi di sempre. A prescindere dalla maglia. In quel momento, con la sua 902esima presenza al Milan, si conclude la carriera del capitano rossonero. In tribuna ci sono tutti: da papà Cesare alla moglie Adriana con i figli Daniel e Christian. Con loro anche la dirigenza e Leonardo, che da dalle settimane successive diventerà l’allenatore del club e che lo stesso Maldini ritroverà nove anni dopo nel suo ritorno da dirigente. Fiorentina-Milan è ricordata per essere l’ultima di Maldini, ma quel giorno lasciano anche Carlo Ancelotti, direzione Chelsea, e Kaká che andrà al Real Madrid.

Il Franchi per dimenticare lo scontro con la Sud di San Siro