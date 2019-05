“Il no alla Roma? Sono già in una big”. In poche parole è condensata la volontà di Gian Piero Gasperini, che continuerà a guidare l’Atalanta anche la prossima stagione, quando i nerazzurri affronteranno per la prima, storica volta la Champions League. “Come potevo lasciare una città come Bergamo? - ha detto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport - Roma è Roma, e credo si potesse fare un buon lavoro. Di sicuro avrei guadagnato di più. Ho preso tempo. A tutti i club che mi hanno contattato, anche dall’estero, ho spiegato che non avrei risposto prima dell’incontro con il presidente Percassi. La questione non era economica, ma tecnica. Ho avuto le garanzie che volevo, non avevo bisogno di una big. Per società, squadra e tifo, io sono già in una big. Difficile trovare una proprietà appassionata e generosa come quella dei Percassi. Non potevo lasciare l’Atalanta e la sua gente prima della Champions”.

"L'Atalanta non vende. Ecco gli accordi per il mercato"



A proposito di garanzie, il messaggio di Gasperini suona piuttosto chiaro: “Per prima cosa, non parte nessuno - ha detto l’allenatore nerazzurro, parlando degli accordi presi con la società - Avviso ai naviganti: non avvicinatevi che tanto l’Atalanta non vende. Se poi arrivano offerte con cifre molto alte, allora ne parliamo perché i sostituti si possono trovare. Nessuno parte e poi acquisti importanti in attacco, alternative per Gomez, Ilicic e Zapata. Un centrocampista, due se non verrà riscattato Pasalic. In difesa e sulle fasce siamo più attrezzati. Vedremo le opportunità che si presenteranno. Il mercato ormai si fa così, non inseguendo i sogni”. E ancora: “Non mi aspetto 4-5 Ilicic. È nella natura dell’Atalanta scommettere su qualche giovane, ma 3-4 devono essere giocatori di spessore, già pronti per la Champions. Penso a una rosa di 17-18 titolari, più qualche giovane. Da settembre a dicembre ci aspettano nove turni infrasettimanali. Per l’11-12 luglio, quando inizieremo la preparazione, questa volta, dovremo essere quasi al completo, per partire subito bene. Il presidente Percassi è stato sempre disponibile a rafforzare la squadra, nel rispetto sacro dei bilanci. Ora l’asticella si è alzata”.