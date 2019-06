Una mano vicina all'altra, stranamente non nella posa della "pistola" con cui siamo abituati e vederlo ma con la fede al dito. Poi un'altra durante un bacio: lui vestito in abito nero e lei in bianco, mentre la didascalia recita "Mr. & Mrs. Piatek". L'attaccante del Milan si è sposato, e su Instagram il "Pistolero" ha pubblicato una foto che ha ufficializzato le nozze con la sua Paulina Procyk.

Metà avvocato metà fashion blogger

La moglie del polacco condivide con l'attaccante rossonero la nazione di nascita, ha 27 anni ed è un avvocato, professione a cui unisce la passione per la moda e il lavoro da fashion blogger, come testimonia il suo profilo Instagram. I due si sono conosciuti cinque anni fa, e ora il matrimonio dopo che il polacco - molto riservato nella sua vita privata - aveva lasciato con anticipo (e relativa autorizzazione) il ritiro della sua nazionale. La cerimonia in una suggestiva cornice, probabilmente in un castello in Polonia. Evidentemente, il Pistolero non va "a nozze" solo col gol…