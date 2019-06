Paolo Maldini si è convinto: l’ex capitano del Milan sarà il nuovo direttore tecnico del club. In attesa di un comunicato ufficiale, lo ha confermato lui stesso all’uscita della sede rossonera: “Se si va verso l’accettazione? Assolutamente sì - ha ammesso a Mediaset - Le sensazioni sono sempre positive, sono qui in sede. Da parte mia c'è assolutamente grande disponibilità, sono ottimista. Non è il momento di parlarne fuori, però. Stiamo parlando con la società”. Sarà dunque Maldini a prendere il posto lasciato vuoto da Leonardo. Accettata la proposta di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, a cui spetta il compito di rivoluzionare la dirigenza, per cercare di ripartire con un progetto tutto nuovo. In questo avrà dunque ruolo da protagonista la bandiera rossonera, che, insieme a Geoffrey Moncada (e forse altre figure), responsabile dello scouting, avrà in mano le redini del calciomercato e la responsabilità sulle mosse di campo future del club. Il sì di Maldini, per il quale dunque ora c’è grande ottimismo, aprirà alla scelta del nuovo allenatore: il candidato numero uno resta Marco Giampaolo, oggi tecnico della Sampdoria (ma sul piede di partenza), con cui per adesso però il Milan non ha avuto ancora contatti.