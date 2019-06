Indovina chi viene a cena? De Rossi da una parte, James Pallotta e lo stato maggiore giallorosso dall'altra. Nello stesso ristorante di Londra… ma per puro caso! Nessun incontro e nessuna ipotesi di mercato, solo una fortuita combinazione che ha visto l'ormai ex capitano della Roma trovarsi nello stesso locale insieme a Pallotta, a sua volta a cena con gli altri esponenti della società, Guido Fienga, Franco Baldini e Francesco Calvo, per pianificare il futuro del club. È successo a Londra, nella zona di Mayfair e nel celebre ristorante "Novikov". Intercettato da un giornalista del Corriere dello Sport, De Rossi ha subito chiarito la situazione. Nessun incontro nell'ampio locale, che comprende - come si legge dalla presentazione online dello stesso "Novikov" - due distinti ristoranti di cucina italiana e asiatica, più un bar. De Rossi era a Londra in vacanza, due giorni in famiglia per festeggiare la figlia Gaia, innamorata della capitale inglese, e il suo bel voto negli esami scritti. Semplice fatalità del destino, e di un giocatore che sarà per sempre legato ai colori giallorossi… anche per puro caso in un ristorante di Londra.