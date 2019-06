La cura dei dettagli, sempre e comunque, ha reso Cristiano Ronaldo un campione incredibile. Parola d’ordine allenamento per il campione portoghese, che non rinuncia a lavorare su sé stesso nemmeno al termine di un’annata lunga e faticosa. Nonostante il periodo di vacanza, infatti, CR7 continua ad allenarsi senza sosta per arrivare fisicamente al meglio ai nastri di partenza della prossima stagione, quella che lo vedrà impegnato con la nuova Juventus guidata da Maurizio Sarri. Sorriso ben stampato sul volto, infatti, Cristiano Ronaldo ha postato sui propri profili social delle immagini che lo ritraggono intento ad allenarsi in palestra. Questo il buongiorno del cinque volte Pallone d’Oro ai suoi fan, che hanno apprezzato particolarmente: più di 4 milioni di like per il post di Cristiano, che anche in vacanza non smette di allenarsi.



I record di CR7



Sempre attraverso i social Cristiano Ronaldo nell’ultimo periodo ha voluto ringraziare tutti per la stagione da poco conclusa con la Juventus. Dopo aver conquistato la prima edizione della Nations League con il suo Portogallo, l’attaccante ha inoltre elencato in un lungo post tutti i suoi record e i trofei conquistati. "Stagione indimenticabile – ha scritto CR7 -, ho vissuto una nuova esperienza in un club gigantesco e conquistato altri tre titoli. Voglio ringraziare i tifosi della Juve e i fan di tutto il mondo. Non dimenticherò mai i grandi momenti e i nuovi successi da record che ho ottenuto fino ad ora nel 2019. La Supercoppa italiana, la vittoria in Serie A con 21 gol e il premio di miglior giocatore, la tripletta e il successo in Nations League. Sono stato il primo a raggiungere 100 vittorie e 125 gol in Champions, il primo a vincere 10 titoli Uefa, il primo a segnare nelle fasi finali di ogni competizione per le Nazionali: FIFA World Cup, UEFA European Cup, FIFA Confederations Cup e UEFA Nations League. Sono stato il primo giocatore a segnare in dieci fasi finali con la Nazionale dal 2004 al 2019. Ci vediamo presto per combattere per nuove e incredibili conquiste".