Il solito Papu, la solita ironia-social. Quella che ha contagiato i suoi follower. Il fantasista dell'Atalanta ha deciso di scattarsi la stessa foto di Cristiano Ronaldo in vacanza (entrambi in barca, mentre si stanno per tuffare in mare e farsi un bagno), mostrando gli addominali. Poi un commento: "Non vedo differenze, Cristiano". Taggando il portoghese.

I commenti degli amici, da Petagna a Pavoletti

Foto sullo yacht e post su Instagram, il tutto non è passato inosservato. Perché alcuni amici ed compagni del Papu hanno subito commentato la foto. Il primo è stato Andrea Petagna, ex centravanti dell'Atalanta oggi alla Spal, grande amico del Papu Gomez: "Come conto in banca di sicuro siete uguali". Poi Marten De Roon, centrocampista della Dea: "Dovresti abbronzarti un po' di più per essere come Ronaldo".

Mentre Pavoletti si è fatto una risata. Spazio anche a Marco Borriello: "Lui ha vinto il disco d'oro! Eh no...". Senza contare Alino Diamanti, Duvan Zapata, Mounier, Davide Brivio e tanti altri giocatori. Il Papu, quando si parla di social, è sempre più un catalizzatore.