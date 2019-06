La gestione dei campioni. E' l'aspetto piu importante per un allenatore quando si trova a guidare un top club. Nella conferenza stampa di presentazione Sarri è stato chiaro. Non posso pensare di cambiare le caratteristiche di campioni affermati. E con i campioni affermati ci si confronta. E così andrà a trovare in vacanza prima di tutti il suo piu grande campione, Cristiano Ronaldo. Parlargli, capire cosa si aspetta dalla nuova stagione e, chissà, cosa non gli è piaciuto di quella passata, quando spesso sbuffava per i pochi palloni giocabili.

I precedenti con Higuain e Hazard

Con i campioni ci si confronta dunque, ma a volte si prova a stimolarli, anche attraverso parole dure. Come è accaduto in passato con Higuain nonostante segnasse gol a ripetizione o con Eden Hazard decisivo soprattutto nel finale di stagione. Sarri è cosi diretto e pretende che anche i suoi giocatori lo siano. Meglio una verità scomoda che un non detto. Il non detto crea rancori ha spiegato in conferenza. E allora gli scontri ci saranno, ma devono essere costruttivi. E potranno esserci anche con Ronaldo se questo può portare a miglioramenti. Perché Sarri è cosi e non cambia, che sia l'Empoli, il Napoli, Il Chelsea o la Juve, sa come confrontarsi e sa quali corde toccare per stimolare i suoi campioni, soprattutto quelli di grande personalità. Alla Juventus ce ne sono molti. E Sarri inizia dal piu importante. Perché CR7 può dare più di quanto abbia dato la scorsa stagione, ma per dare di più ha anche bisogno di un allenatore che dia alla squadra un'impronta diversa. Sarà di certo questo uno dei temi centrali delle chiacchierate in mezzo al mediterraneo.