Inizia ufficialmente la tournée asiatica dei bianconeri. Sono 27 i giocatori convocati da Maurizio Sarri per lo Juventus Summer Tour 2019: in elenco non ci cono Giorgio Chiellini – rimasto a casa per un lieve fastidio al polpaccio sinistro – Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca e Aaron Ramsey che proseguiranno i rispettivi programmi di recupero a Torino. Prenderà parte invece solo alla prima parte della trasferta Merih Demiral, che dopo la gara di Singapore contro il Tottenham in programma domenica 21 luglio rientrerà in Italia a causa di impedimenti burocratici nel rilascio del visto per l'ingresso in Cina. In elenco è presente l'ultimo acquisto de Ligt, così come Gonzalo Higuain che indosserà la maglia numero 21, anziché il consueto numero 9 che al momento resta dunque senza proprietario scatenando la fantasia dei tifosi. Se l'eventuale nuovo centravanti sarà Icardi, Lukaku o un altro nome a sorpresa è ancora troppo presto per dirlo. Rimane comunque il duplice indizio di mercato: 1) la Juve cerca ancora un numero 9; 2) il centravanti titolare non sarà Higuain che, se dovesse davvero restare, rischierebbe di un ruolo da riserva di lusso. Maglia numero 25 invece per Rabiot. Terminati i rispettivi impegni nell'Europeo Under 21 e nel Mondiale Under 20, Moise Kean e Luca Pellegrini inizieranno a lavorare al JTC mentre il resto del gruppo bianconero sarà ancora in Asia.

L'elenco dei convocati per la tournée e i numeri di maglia

1 Szczesny, 2 De Sciglio, 4 De Ligt. 5 Pjanic, 7 Ronaldo, 14 Matuidi, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 21 Higuain, 23 Emre Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 34 Loria, 35 Di Pardo, 36 Coccolo, 37 Beruatto, 39 Kastanos, 40 Touré, 41 Muratore, 43 Frederiksen, 44 Mavididi, 45 Pereira, 77 Buffon.