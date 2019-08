Come successo a tutti i nuovi giocatori della Juventus, tocca anche al brasiliano Danilo cantare davanti ai compagni di squadra. Lo racconta un video diffuso sui canali social del club bianconero. Il 28enne arrivato qualche giorno fa dal Manchester City in un'operazione che ha visto Joao Cancelo trasferirsi in Premier League si è esibito a tavola su un palchetto improvvisato, salendo in piedi sulla sedia e utilizzando una bottiglietta d'acqua come microfono. Il testo scelto? "Una canzone brasiliana" spiega il difensore, esibendosi poi in Ai se eu te pego, successo del 2011 cantato da Michael Telò. Un siparietto che ha divertito i suoi vicini di posto Alex Sandro, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, strappando un sorriso anche a Matuidi, Cuadrado e Sczesny, che compaiono al termine del filmato.