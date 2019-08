L’Inter vince ai rigori contro il Valencia l’ultima amichevole prima del campionato. Antonio Conte si complimenta con la sua squadra per l’atteggiamento. "La prova è positiva: ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato che non vogliono mollare, che non vogliono uscire sconfitti – ha detto l’allenatore nerazzurro a InterTv -. A livello mentale è una cosa importante. Certo, possiamo fare meglio ma siamo un po' stanchi: stiamo lavorando molto fisicamente per mettere benzina. E’ stato comunque un buono step per il nostro percorso di crescita, contro una squadra difficile da affrontare". Il nuovo arrivato Romelu Lukaku è invece rimasto a Milano: "E’ un ottimo acquisto, siamo contenti. Ci mette grande voglia e impegno per farsi trovare pronto ma ha bisogno di lavorare e di entrare nei nostri meccanismi". Infine su Politano e Lautaro, per la prima volta in pre season in campo insieme. "Lautaro si allena con noi da poco – ha concluso Conte -. Ci ha messo impegno e volontà, mentre Politano è rientrato dopo un problema fisico. Entrambi devono capire bene cosa chiedo agli attaccanti. Sono contento per Esposito e Longo, che sono entrati bene in partita".

Lautaro: "Lavoro per apprendere gli schemi di Conte"

Dopo la tripletta con la Pro Sesto Lautaro Martinez è rimasto a secco con il Valencia. Per l’argentino 70 minuti in campo al Mestalla. "Avevo già parlato con il mister prima di tornare ad allenarmi – ha spiegato "El Toro" alla tv dell'Inter -. Cont è un allenatore bravissimo, nei suoi schemi gli attaccanti devono stare vicini e creare occasioni. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire bene ciò che vuole".