Valutando la realtà da cui è uscito, tutto questo è meraviglioso. Glielo leggi dallo sguardo, dal sorriso. Un percorso che gli ha insegnato anche quali sono le difficoltà e le amarezze, quelle vere non legate al rettangolo verde, rafforzando il suo spirito di squadra. Il concetto di gruppo. Quel bimbo che al posto di vedere la televisione sbirciava la mamma che era costretta ad allungare il latte con l’acqua e che viveva in un monolocale senza tapparelle con tutta la famiglia è diventato il recordman di gol della sua nazionale scalzando una leggenda come Paul Van Himst. Con voglia, fisico, serietà e sempre col sorriso.

Ha iniziato segnando 121 gol nelle giovanili del Lierse, poi 131 in quelle dell’Anderlecht e da lì non si è più fermato. Al momento il tassametro delle partite ufficiali dice 235 gol in totale, ma per essere considerato un grande Romelu è cosciente che numeri e record contano relativamente. Sa che deve contribuire a vincere titoli e trofei. Negli anni ha avuto anche la capacità di trasformarsi con il lavoro e l’umiltà. Ha una visione di gioco diversa rispetto ai tempi dell’Anderlecht, un tocco di palla differente e una mobilità offensiva trasformata. Più movimenti verso l’esterno per creare spazi agli inserimenti di quelli che hanno la sua stessa maglia e un piede destro molto più morbido rispetto agli inizi, anche per servire assist ai compagni.

Lavoro, umiltà, forza. Musica per le orecchie di Antonio Conte. L’abbraccio tra i due dopo la firma sembrava il ritrovo di due vecchi amici, anche se assieme non hanno in realtà mai lavorato. Si cercavano da anni perché sono umanamente e professionalmente simili. Stessa determinazione, stessa cultura del lavoro. Oggi che si sono finalmente trovato sarà bello vedere il prodotto finale. Il suo è stato un arrivo mediaticamente e finanziariamente molto importante, ma soprattutto Lukaku è un giocatore che, esattamente come Cristiano Ronaldo lo scorso anno, con la sua presenza innalza il valore di tutta la nostra Serie A. Da Manchester è arrivato un giocatore che può segnare valanghe di gol, ma che ancor prima va ammirato umanamente. Ah, e ha portato anche un bel sorriso.