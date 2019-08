Un ritorno alle origini in tutto e per tutto per Radja Nainggolan. Dopo la fine dell’avventura non troppo fortunata all’Inter e l’inizio della sua nuova vita al Cagliari, il centrocampista ha deciso di dare un taglio al passato. E lo ha fatto nel vero senso della parola: il Ninja ha infatti optato per un drastico cambio di look, abbondonando la sua iconica cresta e scegliendo un’acconciatura più sobria. Come testimoniato da alcuni video apparsi su Instagram, Nainggolan è si è sottoposto al trattamento del suo parrucchiere di fiducia e ha scelto di rasarsi quasi completamente. L’unico vezzo rimasto è una riga laterale leggermente più accennata rispetto al resto dei capelli. Senza cresta il centrocampista classe ’88 – arrivato in rossoblù in prestito dall’Inter in questa sessione di mercato – si era affermato in Serie A ai tempi della sua prima esperienza al Cagliari: che il cambio di look sia di buon auspicio per la sua avventura 2.0 in Sardegna?