Comincia l'esperienza 2.0 a Cagliari per Radja Nainggolan, che in partenza da Malpensa per raggiungere la sua nuova squadra ha spiegato ai microfoni di Sky Sport i motivi della sua scelta: "Sono molto felice di tornare. Se voglio dire qualcosa ai tifosi dell'Inter? Che devo dire, ho cercato di fare parlare il campo. Se mi sono sono sentito cacciato? No, sono sereno. Tra tutte quelle che dovevo scegliere ho scelto Cagliari. E' stata una scelta di cuore, avevo altre offerte. Perchè Cagliari? È anche l'anno del centenario, cerchiamo di portarla in alto".

Nainggolan sull'Inter: "Magari non è finita"



Intercettato da altri cronisti presenti a Malpensa, poco prima di imbarcarsi sul volo per Cagliari Nainggolan ha risposto ad un paio domande sull'esperienza all'Inter: "Cosa mi porto di questa esperienza? Beh dopo questa stagione ho altri due anni - ha detto ai microfoni di InterNews - magari l'esperienza non è finita. Cosa è successo quest'anno? Starò sul c..., che ne so".