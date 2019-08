"Ronaldo sarà presente a Villar Perosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all'adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata". Che problema c'è? Ci pensa la "dottoressa" Georgina Rodriguez a far passare tutti i dolori (o quasi) a Cristiano. Che, al rientro a casa dalla tradizionale giornata di festa della famiglia bianconera si è affidato alle amorevoli cure della fidanzata e ha potuto comodamente guardare la sua finale di Supercoppa Europea, poi vinta (ai rigori) dal Liverpool. Nel video postato su Instagram dal fuoriclasse portoghese lo vediamo disteso a pancia in giù, con i gomiti e il mento appoggiati su un cuscino, leopardato, intento a giocare con il gatto e a "sbirciare" in tivù i colleghi di Reds e Chelsea; alle sue spalle la bella "fisioterapista" argentina si adopera a massaggiare il polpaccio di CR7 con uno strumento, adatto - evidentemente - ad accompagnarne la guarigione. "Recovery time with love" scrive l'attaccante della Juventus nel post, come a dire: l'amore è la migliore medicina.