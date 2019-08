Quanto ha inciso il mancato passaggio di Dybala allo United sul mercato?

"Non mi occupo io di mercato ma Paratici. Il mercato però non è ancora finito, anche se non è bello cominciare una stagione senza che i giocatori abbiano certezze. Paratici sta facendo un grande mercato, come ha sempre fatto con grandi operazioni come Danilo e Demiral. Abbiamo fatto operazioni anche in uscita, ma il mercato non è chiuso. Strada facendo coglieremo delle occasioni vantaggiose per noi e per i nostri giocatori"