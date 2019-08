L'Inter ha ufficializzato i numeri di maglia per la prossima stagione: Mauro Icardi, "scippato" della sua 9, prende la 7. Un numero inedito, almeno nel club, per il centravanti, che l'ha invece già utilizzato in passato con l'Argentina. A questo punto, se il club nerazzurro dovesse chiudere per Alexis Sanchez, l'attaccante cileno non potrà indossare il suo storico numero di maglia. A meno che Maurito non sia ceduto negli ultimi giorni di mercato. Confermato il 10 a Lautaro Martinez e i numeri dei nuovi acquisti. Sebastiano Esposito sceglie il 30. Di seguito la lista pubblicata dall'Inter sul proprio sito ufficiale e quella ufficializzata dalle altre 19 squadre della Serie A.

I numeri ufficiali dell'Atalanta

2. Rafael Toloi

5. Andrea Masiello

6. Jose Luis Palomino

7. Arkadiusz Reca

8. Robin Everardus Gosens

9. Luis Muriel

10. Alejandro Dario Gomez

11. Remo Freuler

15. Marten De Roon

18. Ruslan Malinovskyi

19. Berat Djimsiti

21. Timothy Castagne

22. Matteo Pessina

31. Francesco Rossi

33. Hans Hateboer

37. Martin Skrtel

41. Roger Ibañez da Silva

57. Marco Sportiello

72. Josip Ilicic

88. Mario Pasalic

91. Duvan Zapata

95. Pierluigi Gollini

99. Musa Barrow

I numeri ufficiali del Bologna

1. Da Costa

4. Stefano Denswil

6. Nehuen Mario Paz

7. Riccardo Orsolini

9. Santander

10. Gianluca Sansone

11. Ladislav Krejci

12. Marco Molla

12. Mattia Bani

14. Takehiro Tomiyasu

15. Ibrahima Mbaye

16. Andrea Poli

17. Andreas Skov Olsen

20. Cesar Falletti

21. Roberto Soriano

22. Mattia Destro

23. Danilo Larangeira

24. Rodrigo Palacio

25. Gabriele Corbo

28. Lucasz Skorupski

30. Jerdy Schouten

31. Blerim Dzemaili

32. Mattias Olof Svanberg

33. Arturo Calabresi

35. Mitchell Dijks

91. Diego Falcinelli

97. Mouhamadou Sarr

99. Michael Kingsley

I numeri ufficiali del Brescia

1. Jesse Joronen

2. Stefano Sabelli

3. Ales Mateju

4. Sandro Tonali

5. Daniele Gastaldello

6. Emanuele Ndoj

7. Nikolas Spalek

8. Jaromir Zmrhal

9. Alfredo Donnarumma

11. Ernesto Torregrossa

12. Lorenzo Andrenacci

14. Jhon Chancellor

15. Andrea Cistana

16. Felipe Curcio

18. Florian Ayé

20. Giangiacomo Magnani

22. Enrico Alfonso

23. Leonardo Morosini

24. Mattia Viviani

25. Dimitri Bisoli

26. Bruno Martella

27. Daniele Dessena

29. Alessandro Semprini

32. Luca Tremolada

45. Mario Balotelli

I numeri ufficiali del Cagliari

1. Rafael

2. Simone Pinna

3. Federico Mattiello

4. Radja Nainggolan

6. Marko Rog

8. Luca Cigarini

9. Alberto Cerri

10. João Pedro

12. Fabrizio Cacciatore

14. Valter Birsa

15. Ragnar Klavan

16. Filip Bradaric

17. Christian Oliva

18. Nahitan Nandez

19. Fabio Pisacane

20. Simone Aresti

21. Artur Ionita

22. Charalampos Lykogiannīs

23. Luca Ceppitelli

24. Pancrazio Paolo Faragò

25. Kwang-Song Han

26. Daniele Ragatzu

27. Alessandro Deiola

28. Alessio Cragno

29. Lucas Nahuel Castro

30. Leonardo Pavoletti

32. Kiril Despodov

33. Luca Pellegrini

34. Giuseppe Ciocci

40. Sebastian Walukiewicz

56. Filippo Romagna

I numeri ufficiali della Fiorentina

1. Pietro Terracciano

3. Cristiano Biraghi

4. Nikola Milenkovic

5. Milan Badelj

6. Luca Ranieri

7. Franck Ribery

8. Gaetano Castrovilli

9. Giovanni Simeone

10. Kevin-Prince Boateng

11. Riccardo Sottil

14. Bryan Dabo

15. Sebastian Cristoforo

16. Valentin Eysseric

17. Federico Ceccherini

19. Cristobal Rodriguez Montiel

20. German Pezzella

21. Pol Lirola

23. Lorenzo Venuti

24. Marco Benassi

25. Federico Chiesa

27. Szymon Zurkowski

28. Dusan Vlahovic

30. Andrés Schetino

32. Jacob Rasmussen

33. Federico Brancolini

35. Gabriele Gori

69. Bartlomiej Dragowski

77. Cyril Thereau

78. Erick Pulgar

93. Aleska Terzic

I numeri ufficiali del Genoa

2. Cristian Zapata

3. Antonio Barreca

4. Domenico Criscito

5. Romulo

8. Lukas Lerager

9. Antonio Sanabria

10. Sinan Gümüs

11. Christian Kouame

13. Jawad El Yamiq

14. Davide Biraschi

15. Filip Jagiello

17. Cristian Romero

18. Paolo Ghiglione

19. Goran Pandev

20. Lasse Schöne

21. Ivan Radovanovic

22. Federico Marchetti

23. Sandro

27. Stefano Sturaro

28. Kevin Agudelo

29. Francesco Cassata

30. Andrea Favilli

33. Marko Pajac

65. Nicolò Rovella

91. Riccardo Saponara

93. Jandreo

97. Inout Radu

98. Nicholas Rizzo

99. Andrea Pinamonti

I numeri ufficiali dell'Inter

1. Samir Handanovic

2. Diego Godin

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan De Vrij

7. Mauro Icardi

8. Matias Vecino

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Federico Dimarco

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

15. Joao Mario

16. Matteo Politano

18. Kwadwo Asamoah

19. Valentino Lazaro

20. Borja Valero

23. Nicolò Barella

27. Daniele Padelli

29. Henrique Dalbert

30. Sebastiano Esposito

31. Lorenzo Pirola

32. Lucien Agoumé

33. Danilo D'Ambrosio

37. Milan Skriniar

46. Tommaso Berni

77. Marcelo Brozovic

87. Antonio Candreva

95. Alessandro Bastoni

I numeri ufficiali della Juventus

1. Wojciech Szczesny

2. Mattia De Sciglio

3. Giorgio Chiellini

4. Matthijs De Ligt

5. Miralem Pjanic

7. Cristiano Ronaldo

8. Aaron Ramsey

10. Paulo Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Blaise Matuidi

15. Marko Pjaca

16. Juan Cuadrado

17. Mario Mandzukic

19. Leonardo Bonucci

21. Gonzalo Higuain

22. Mattia Perin

23. Emre Can

24. Daniele Rugani

25. Adrien Rabiot

28. Merih Demiral

30. Rodrigo Bentancur

31. Carlo Pinsoglio

33. Federico Bernardeschi

77. Gianluigi Buffon

I numeri ufficiali della Lazio

1. Thomas Strakosha

2. Wallace

3. Luiz Felipe

4. Patric

5. Jordan Lukaku

6. Lucas Leiva

7. Valon Berisha

10. Luis Alberto

11. Joaquin Correa

13. Nicolò Armini

14. Riza Durmisi

15. Bastos

16. Marco Parolo

17. Ciro Immobile

19. Senad Lulic

20. Felipe Caicedo

21. Sergej Milinkovic-Savic

23. Guido Guerrieri

24. Silvestro Proto

26. Stefan Radu

28. André Anderson

29. Manuel Lazzari

32. Danilo Cataldi

33. Francesco Acerbi

49. Jorge Filipe Soares Silva

71. Marco Alia

77. Adam Marusic

93. Denis Vavro

I numeri ufficiali del Lecce

2. Davide Riccardi

3. Brayan Vera

4. Jacopo Petriccione

5. Fabio Lucioni

6. Romario Benzar

7. Thom Haye

8. Marco Mancosu

9. Gianluca Lapadula

10. Filippo Falco

11. Ievgenii Shakhov

13. Luca Rossettini

14. Luka Dumancic

16. Biagio Meccariello

17. Diego Farias

18. Roberto Pierno

19. Andrea La Mantia

20. Edgaras Dubickas

21. Gabriel

22. Mauro Vigorito

23. Andrea Tabanelli

25. Antonino Gallo

27. Marco Calderoni

28. Riccardo Fiamozzi

29. Andrea Rispoli

32. Simone Lo Faso

37. Zan Majer

39. Cristian Dell’Orco

75. Mattia Felici

77. Panagiotis Tachtsidis

95. Marco Bleve

97. Gianmarco Chironi

I numeri ufficiali del Milan

2. Davide Calabria

5. Giacomo Bonaventura

7. Samu Castillejo

8. Suso

9. Krzysztof Piatek

10. Hakan Calhanoglu

11. Fabio Borini

12. Andrea Conti

13. Alessio Romagnoli

17. Rafael Leão

19. Theo Hernández

20. Lucas Biglia

22. Mateo Musacchio

23. Ivan Strinic

25. José Manuel Reina

27. André Silva

31. Mattia Caldara

37. Leroy Abanda

39. Paquetá

43. Leo Duarte

46. Matteo Gabbia

68. Ricardo Rodríguez

79. Kessié

84. Matteo Soncin

85. Alessandro Negri

86. Gabriele Capanni

87. Siaka Haidara

88. Antonio Mionic

89. Alessandro Sala

90. Antonio Donnarumma

93. Diego Laxalt

94. Marco Brescianini

95. Andrea Capone

96. Frank Tsadjout

97. Emanuele Torrasi

98. Daniel Maldini

99. Gianluca Donnarumma

I numeri ufficiali del Napoli

1. Alex Meret

2. Kevin Malcuit

5. Allan

6. Mario Rui

7. José Maria Callejon

8. Fabian Ruiz

9. Simone Verdi

11. Adam Ounas

12. Eljif Elmas

13. Sebastiano Luperto

14. Dries Mertens

19. Nikola Maksimovic

20. Piotr Zielinski

21. Vlad Chiriches

22. Giovanni Di Lorenzo

23. Elseid Hysaj

24. Lorenzo Insigne

25. David Ospina

26. Kalidou Koulibaly

27. Orestis Karnezis

31. Faouzi Ghoulam

34. Amin Younes

44. Konstantinos Manolas

62. Lorenzo Tonelli

70. Gianluca Gaetano

99. Arkadiusz Milik

I numeri ufficiali del Parma

1. Luigi Sepe

2. Simone Iacoponi

3. Katriot Dermaku

5. José Machin

7. Yann Karamoh

8. Alberto Grassi

9. Roberto Inglese

10. Hernani

11. Andreas Cornelius

15. Gaston Brugman

16. Vincent Laurini

17. Antonino Barillà

21. Matteo Scozzarella

22. Bruno Alves

26. Luca Siligardi

27. Gervinho

28. Riccardo Gagliolo

29. Gianni Munari

30. Fabio Ceravolo

32. Luca Rigoni

33. Juraj Kucka

34. Simone Colombi

36. Alessandro Minelli

44. Dejan Kulusevski

53. Fabrizio Alastra

64. Giacomo Ricci

66. Lorenzo Simonetti

88. Andrea Adorante

93. Mattia Sprocati

99. Yves Baraye

I numeri ufficiali della Roma

1. Robin Olsen

2. Davide Zappacosta

4. Bryan Cristante

5. Juan Jesus

6. Maxime Gonalons

7. Lorenzo Pellegrini

8. Diego Perotti

9. Edin Dzeko

11. Aleksandar Kolarov

13. Pau Lopez

14. Patrik Schick

17. Cengiz Ünder

18. Davide Santon

19. Ante Coric

20. Federico Fazio

21. Jordan Veretout

22. Nicolò Zaniolo

23. Gianluca Mancini

24. Alessandro Florenzi

27. Javier Pastore

28. William Bianda

37. Leonardo Spinazzola

42. Amadou Diawara

45. Matteo Cardinali

46. Riccardo Calafiori

47. Ruben Providence

48. Mirko Antonucci

53. Alessio Riccardi

54. Devid Bouah

55. Ludovico D'Orazio

63. Daniel Fuzato

83. Antonio Mirante

92. Gregoire Defrel

99. Justin Kluivert

I numeri ufficiali della Sampdoria

1. Emil Audero

3. Tommaso Augello

4. Ronaldo Vieira

5. Julian Chabot

6. Albin Ekdal

7. Karol Linetty

8. Edgar Barreto

9. Federico Bonazzoli

11. Gaston Ramirez

12. Fabio Depaoli

13. Mohamed Bahlouli

14. Jakub Jankto

15. Omar Colley

17. Gianluca Caprari

18. Morten Thorsby

19. Vasco Regini

20. Gonzalo Maroni

21. Jeison Murillo

23. Manolo Gabbiadini

24. Bartosz Bereszynski

25. Alex Ferrari

26. Mehdi Leris

27. Fabio Quagliarella

29. Nicola Murru

30. Wladimiro Falcone

35. Lorenzo Avogadri

I numeri ufficiali del Sassuolo

2. Marlon

3. Edoardo Goldaniga

4. Francesco Magnanelli

5. Andrew Gravillon

6. Rogerio

7. Jeremie Boga

8. Alfred Duncan

9. Francesco Caputo

10. Filip Djuricic

13. Federico Peluso

14. Pedro Obiang

18. Giacomo Raspadori

22. Jeremy Toljan

23. Hamed Traoré

25. Domenico Berardi

31. Gianmarco Ferrari

32. Alessandro Matri

33. Alessandro Tripaldelli

36. Luca Mazzitelli

44. Andrea Ghion

47. Andrea Consigli

56. Gianluca Pegolo

63. Stefano Turati

64. Alessandro Russo

68. Mehdi Bourabia

72. Aristidi Kolaj

73. Manuel Locatelli

99. Enrico Brignola

I numeri ufficiali della Spal

1. Alfred Gomis

3. Igor

4. Thiago Cionek

6. Mirko Valdifiori

7. Simone Missiroli

8. Mattia Valoti

9. Gabriele Moncini

10. Sergio Floccari

11. Alessandro Murgia

15. Sauli Vaisanen

19. Jasmin Kurtic

21. Gabriel Strefezza

22. Demba Thiam

23. Francesco Vicari

24. Lorenzo Dickmann

25. Karlo Letica

27. Felipe

31. Federico Di Francesco

37. Andrea Petagna

43. Alberto Paloschi

65. Marco Meneghetti

66. Bartosz Salamon

67. Paolo Cannistra

72. Ricardo Farcas

77. Marco D'Alessandro

92. Federico Viviani

93. Mohamed Fares

95. Marko Jankovic

98. Shaka Mawuli

99. Etrit Berisha

I numeri ufficiali del Torino

4. Lyanco

5. Armando Izzo

7. Lukic Sasa

8. Daniele Baselli

9. Andrea Belotti

10. Iago Falque

11. Simone Zaza

14. Kevin Bonifazi

15. Cristian Ansaldi

17. Wilfried Singo

20. Simone Edera

21. Alejandro Berenguer

22. Vincenzo Millico

23. Soualiho Meïte

25. Antonio Rosati

27. Vittorio Parigini

29. Lorenzo De Silvestri

30. Koffi Djidji

33. Nicolas Nkoulou

34. Temitayo Aina

36. Gleison Bremer

39. Salvatore Sirigu

88. Rincon

89. Luca Gemello

90. Nicola Rauti

94. Filippo Galli

99. Alessandro Buongiorno

I numeri ufficiali dell'Udinese

1. Juan Musso

2. Francisco Sierralta

3. Samir

4. Nicholas Opoku

5. William Troost-Ekong

6. Seko Fofana

8. Mato Jajalo

10. Rodrigo De Paul

11. Walace

13. Svante Ingelsson

14. Petar Micin

15. Kevin Lasagna

17. Bram Nuytinck

18. Hidde ter Avest

19. Jens Stryger Larsen

20. Aly Malle

23. Ignacio Pussetto

27. Samuele Perisan

30. Ilija Nestorovski

31. Manuel Gasparini

33. Gabriele Angella

38. Rolando Mandragora

45. Mamadou Coulibaly

50. Rodrigo Becão

70. Ryder Matos

72. Antonin Barak

77. Stipe Perica

87. Sebastien De Maio

88. Nicolas David Andrade

91. Lukasz Teodorczyk

97. Giuseppe Pezzella

99. Andrija Balic

I numeri ufficiali del Verona

1. Marco Silvestri

3. Luigi Vitale

4. Miguel Veloso

5. Davide Faraoni

6. Luca Marrone

7. Emmanuel Badu

8. Liam Henderson

9. Lee Seung-woo

10. Samuel Di Carmine

11. Giampaolo Pazzini

12. Daniel Bessa

13. Amir Rrhamani

14. Valerio Verre

15. Salvatore Bocchetti

16. Abdoulaye Traoré

17. Alessandro Crescenzi

18. Lucas Felippe

19. Lubomir Tupta

20. Mattia Zaccagni

21. Koray Günter

22. Alessandro Berardi

23. Antonio Di Gaudio

24. Marash Kumbulla

25. Andrea Danzi

27. Pawel Dawidowicz

33. Alan Empereur

66. Gennaro Tutino

88. Darko Lazovic

90. Antonino Ragusa

96. Boris Radunovic

98. Claud Adjapong

99. Nicola Borghetto