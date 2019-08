La prima vittoria della nuova Serie A della Juventus arriva dai piedi di Chiellini, è sua la deviazione decisiva che ha regalato i tre punti ai bianconeri. Il capitano della Juventus al termine della partita ha espresso la sua soddisfazione per una vittoria difficile: "Partirei dal fatto che non abbiamo preso gol, dopo un finale di stagione nel quale abbiamo staccato la spina. Siamo contenti per il risultato e per come abbiamo affrontato la gara, anche se con l'aumentare della condizione sarà più semplice raggiungere il risultato. L’assenza di Sarri oggi è relativa, paghiamo di più il fatto che manchi in settimana. Credo comunque che possa essere orgoglioso perché la squadra ha dimostrato di essere unita e di allenarsi con dedizione e applicazione" ha detto il difensore bianconero al termine della prima partita della quindicesima stagione con la maglia della Juventus.

"L’importante è crescere vincendo"

"Miglioreremo, ma l'importante è crescere vincendo - ha continuato Chiellini - Questa squadra ha grandi campioni, ci sono stati tanti cambiamenti e abbiamo voluto alzare l'asticella, provando a snaturare il nostro DNA, ma mantenendo certi capisaldi come il lavoro quotidiano che deve essere la base di ogni principio di gioco. Ci impegniamo con entusiasmo e con grande voglia di integrarsi per arrivare ai risultati. In panchina oggi avevamo Buffon, Danilo, de Ligt, Demiral, Cuadrado, Bentancur, Emre Can, Rabiot, Mandzukic e Dybala, tutti non possono essere contenti. Questa rosa ha una squadra fatta di campioni, anche quelli che non giocano possono ambire da soli alla vittoria del titolo. La mia responsabilità e della squadra è che il gruppo vada nella stessa direzione, l’interesse deve essere comune anche quando non si gioca. Dybala è un esempio in questo" ha concluso Chiellini.