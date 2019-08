Nuova Juventus, nuovo Allianz Stadium. Almeno per quel che riguarda la sicurezza, visto che l'impianto che ospita i bianconeri dal 2011 si è ulteriormente dotato di nuove tecnologie di videosorveglianza che incrementeranno la possibilità di identificare quei tifosi che si renderanno protagonisti di comportamenti censurabili. A partire da Juventus-Napoli, prima partita della nona stagione targata Juventus Stadium (dal 2017 "Allianz"), esordiranno 7 nuove telecamere "full HD" nelle zone di accesso e 9 telecamere Panomera multifocali, 8 delle quali puntate sugli spalti. Con le 14 già presenti - si legge nel sito ufficiale bianconero - si avrà dunque una "copertura totale" dell'impianto che permetterà di filmare qualsiasi evento e individuare i responsabili "con elevata precisione".

Non solo telecamere: microfoni e metal detector

Un'ulteriore telecamera Panomera "di ultimissima generazione", specifica il comunicato, è stata posizionata tra i tornelli e le aree di accesso agli spalti "in una zona particolarmente sensibile". Tanti "occhi" in più dunque, ma non solo: sono stati installati anche nuovi microfoni direzionali a elevata sensibilità: una tecnologia importante in ottica cori, nel caso in cui dovessero presentarsi "manifestazioni verbali" controverse. Infine, conclude la nota, anche nuovi metal detector "a portale" che faciliteranno l'afflusso dei tifosi nel settore Est, diminuendo anche i tempi d'attesa per l'accesso allo stadio.