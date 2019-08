Brutte notizie in casa Juventus. Giorgio Chiellini ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginoccio destro. Questo quanto comunicato dalla Juventus attraverso il proprio sito ufficiale. Il giocatore si sarebbe infortunato da solo (senza contrasto con alcun compagno). La Juventus rende noto che Chiellini sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Per lui si prospetta un lungo stop. In attesa di conoscere le valutazioni dei medici che opereranno il difensore, certamente è possibile dire che sarà costretto a saltare tutta la prima parte di stagione.



A tal proposito Maurizio Sarri e lo staff tecnico saranno costretti ad accelerare il processo di inserimento di Mathijs de Ligt e soprattutto la società potrebbe ritirare dal mercato Daniele Rugani. Il difensore era uno dei giocatori in lista di uscita dalla Juve e a lui erano interessate diverse squadre tra le quali la Roma di Fonseca che, intanto, vista la difficoltà della trattativa per il bianconero si è tutelata acquistando dal Manchester United Chris Smalling.