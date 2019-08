Maurizio Sarri non sarà in panchina nel match di sabato tra Juve e Napoli. Dopo i controlli svolti in giornata dallo staff bianconero, nonostante i progressi mostrati dall'allenatore, si è deciso per lasciare a Sarri ancora qualche giorno di recupero in modo da poter sfruttare la sosta per le Nazionali per recuperare al meglio e tornare in panchina in perfetta forma. Dunque per i medici un "divieto" solo precauzionale in quanto Sarri, come già aveva fatto nei giorni scorsi, anche oggi è uscito per qualche minuto sul campo di allenamento alla Continassa, anche se la seduta di lavoro è stata diretta dal suo collaboratore Martusciello, presente anche in conferenza stampa.



Dunque la linea della Juventus rimane quella di dieci giorni fa: inutile correre rischi, si attenderà il pieno recupero prima di mandare Sarri in panchina.