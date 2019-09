Serie A, le migliori giocate della 2^ giornata

Un tempo non lo si diceva abbastanza, ma adesso è diventata forse una formula abusata quella secondo cui, nel calcio, il risultato non è tutto. In fondo tra 3 punti e 0 c’è tutta la differenza del mondo e il risultato bene o male resta la sola verità indiscutibile e impossibile da modificare a posteriori.

Soprattutto, una sconfitta ha un impatto psicologico che costringe sempre a fare una riflessione in più, uno sforzo che il vincitore può permettersi di non fare, rilassandosi sulla propria autostima. E però, ci sono sconfitte in cui non è difficile trovare motivi per relativizzare i danni.

L’Atalanta ad esempio ha perso in casa con il Torino (2-3) confermando la propria fragilità sui calci piazzati, ma al tempo stesso ha mostrato ancora una volta di avere forse il gioco più brillante del campionato, un calcio davvero da Champions League.

Basterebbe guardare con attenzione entrambi i gol di Zapata. Nel primo, in cui toccano palla tutti i giocatori della Dea in campo tranne de Roon, la squadra di Gasperini costruisce una delle azioni più belle viste in queste prime due giornate, che probabilmente meriterà di essere ricordata anche a fine stagione. La dimostrazione che non è troppo ambizioso, né tantomeno arrogante, giocare dal portiere per sfruttare la pressione avversaria, anche se non sei il Barcellona o il Manchester City.

La naturalezza a cui è arrivata l’Atalanta rende semplice quasi ogni giocata, con smarcamenti fluidi e linee di passaggio sempre pulite. Poi quando Gomez gioca di prima, quasi alla cieca, su Ilicic, il resto del centrocampo si muove a memoria: Pasalic si butta nel buco creato a centrocampo e Zapata si ricava lo spazio esterno. Una volta ricevuta palla sul lato destro dell’area potrebbe anche passarla di nuovo a Pasalic e concludere l’azione al meglio, invece scarica un tiro secco e preciso rasoterra, da attaccante egoista quanto basta.

Se fosse servita, la conferma che Zapata sia fuori scala per la maggior parte delle difese italiane arriva nel secondo gol, quando con una spallata allontana Djidji dentro l’area di rigore e poi con una piroetta si mette fronte alla porta per calciare quasi a botta sicura. Da notare anche che in questo caso l’azione nasce da un batti e ribatti a centrocampo nato da un lancio di Sirigu, che Gomez ancora una volta trasforma in azione d’attacco verticalizzando sui piedi del riferimento centrale.

L’Atalanta avrà sicuramente qualcosa imparare dalla partita con il Torino (se solo sistemasse il problema dei calci piazzati…), ma quando si gioca in questo modo persino una sconfitta amara non è una tragedia.