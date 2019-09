Sempre più uniti attorno al proprio allenatore. Al ritorno da Brescia, dopo una vittoria in rimonta fantastica, il pullman che accompagnava il Bologna al ritorno in città, si è diretto nei pressi dell’ospedale Sant’Orsola. Un’occasione da brividi per dimostrare sempre di più la vicinanza a Sinisa Mihajlovic, che si sta sottoponendo a un altro ciclo di cure contro la leucemia, e condividere con lui la gioia per la vittoria al Rigamonti. Cori, applausi, e video finiti sulle Instagram stories di alcuni giocatori. Dopo un po', è apparso proprio l’allenatore alla finestra dell’ospedale, sorridente e di certo sorpreso dai suoi ragazzi: "Bravi, poi mercoledì ne parliamo, perché non abbiamo fatto niente - ha detto Sinisa -. Dove andate a festeggiare? Venite in camera mia che riguardiamo la partita". E poi ancora. "Non abbiamo fatto una grande partita, mercoledì ne parliamo..."