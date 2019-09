Un compleanno particolare per Douglas Costa, che nella giornata di sabato 14 settembre non ha potuto festeggiare nel migliore dei modi i suoi 29 anni. L'esterno brasiliano della Juventus è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 7' nel corso della gara contro la Fiorentina a causa di un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra e nella giornata di lunedì 16 settembre verrà sottoposto ad esami strumentali che chiariranno la reale entità dell'infortunio. Dopo le prime impressioni, il brasiliano - che rischia un lungo stop - salterà certamente la trasferta di Champions League contro l'Atletico Madrid in programma mercoledì 18 settembre alle 21 al Wanda Metropolitano.

Douglas su Instagram: "L'infortunio non mi scalfisce"

Nonostante la delusione per il problema fisico, Douglas Costa ha comunque voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni. Attraverso un messaggio postato sul proprio profilo Instagram, il brasiliano della Juventus ha infatti affermato di non aver accusato il colpo. Tanta voglia di tornare quanto prima per Douglas Costa, che si è rivolto ai tifosi ringraziandoli per le dimostrazioni d'affetto ricevute: "L'infortunio di oggi - ha scritto il giocatore - non mi ha minimamente scalfito mentalmente. La stagione sarà lunga, la strada sarà piena di buche, ma noi saremo più forti. Certo mi immaginavo un compleanno un pò diverso. Ma ci saranno altre occasioni per festeggiare! Grazie a tutti per i vostri messaggi. Vi tengo aggiornati e Forza Juve".

Ottimismo Pjanic: può recuperare per l'Atletico

Nel corso dell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina anche Miralem Pjanic ha accusato lo stesso problema di Douglas Costa. L'ex Roma, che ha preso una semplice pallonata sulla coscia ma aveva sentito indurirsi il muscolo, verrà sottoposto agli accertamenti insieme al compagno di squadra, ma le sue condizioni sembrano piuttosto confortanti. In attesa degli esami, filtra un po' di ottimismo in vista di un recupero per la gara di Champions contro l'Atletico Madrid: la certezza sulla prognosi arriverà lunedì 16 settembre.