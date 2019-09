Probabili formazioni di Bologna-Roma

Il Bologna per rimanere ancora nelle zone alte della classifica, la Roma per dare seguito alle ultime due larghe vittorie tra Europa League e campionato. Una sfida che promette spettacolo quella in programma domenica 22 settembre allo stadio Dall'Ara, dove alle 15 le squadre di Sinisa Mihajlovic e Paulo Fonseca si affronteranno nella quarta giornata di Serie A. I rossoblù nelle prime tre giornate hanno collezionato 7 punti, frutto del pareggio all'esordio sul campo dell'Hellas Verona e delle due vittorie nelle gare successive contro Spal e Brescia. I giallorossi, invece, si trovano a quota 5 in classifica dopo aver pareggiato contro Genoa e Lazio e aver vinto contro il Sassuolo nell'ultimo turno.

Bologna, possibile turno di riposo per Tomiyasu. In attacco c'è Destro

Nessuna intenzione di stravolgere la formazione che ha molto ben figurato in queste prime giornate di campionato, ma Sinisa Mihajlovic deve necessariamente fare i conti con i diversi impegni ravvicinati dettati dal calendario. Per questo, in vista del turno infrasettimanale di Serie A, l'allenatore serbo potrebbe attuare un leggero turnover. Chi potrebbe riposare contro la Roma è Tomiyasu, tra i protagonisti di questo buon avvio dei rossoblu. Al posto del difensore giapoponese potrebbe scendere in campo Mbaye sulla destra, in un reparto completato da Bani, Denswil e Dijks davanti a Skorupski. In mezzo al campo, nel 4-2-3-1 di Mihajlovic, Poli il principale indiziato per affiancare Medel, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Orsolini, Soriano e Palacio: quest'ultimo è in ballottaggio con Sansone, ma attualmente è in vantaggio. In attacco, infine, spazio a Destro.

Bologna (4-2-3-1) - Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. All: Mihajlovic

Roma, Zaniolo pronto a rilanciarsi in campionato

Squadra che vince (e convince) non si cambia. Pochi dubbi per Paulo Fonseca, che dovrebbe confermare quasi in toto la squadra che nell'ultima giornata ha battuto il Sassuolo. L'unico cambio rispetto al successo contro i neroverdi dovrebbe riguardare Zaniolo, pronto a rilanciarsi in campionato dopo la bella prova con gol in Europa League contro il Basaksehir. Il giovane italiano dovrebbe dunque essere schierato con Pellegrini e Mkhitaryan nei tre alle spalle di Dzeko, solito terminale offensivo. Il consueto 4-2-3-1 dei giallorossi dovrebbe essere completato da Cristante e Veretout in mezzo al campo, con il quartetto arretrato formato da Florenzi, Mancini, Fazio e Kolarov. In porta Pau Lopez.

Roma (4-2-3-1) - Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All: Fonseca