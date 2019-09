Due pareggi consecutivi per la Juventus nelle ultime due partite: prima la frenata al Franchi contro la Fiorentina, poi la rimonta subita in Champions League contro l'Atletico Madrid. Verona che invece nell'ultima partita ha perso in casa contro il Milan. La squadra di Juric vorrà abbattere il tabù Torino, visto che i veneti hanno ottenuto nelle ultime 28 trasferte contro i bianconeri 24 sconfitte e quattro pareggi. Una partita da over, dato che negli ultimi otto incroci le due squadre hanno segnato almeno tre reti. Una Juventus che arriva imbattuta nelle ultime 22 partite in casa allo Stadium, mentre per il Verona una doppia vittoria esterna consecutiva manca dal 2014.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Juventus e Verona si giocherà sabato 21 settembre alle ore 18.00. Sarà la terza partita in ordine cronologico della quarta giornata del campionato di Serie A. Juventus-Verona è un'esclusiva di Sky Sport. La partita sarà in diretta dalle 15.00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.