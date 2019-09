Nuovo stadio Milano, due progetti in gara: spunta un rendering

In gara ci sono due progetti, studiati secondo linee e principi molto differenti e pronti per essere presentati al Politecnico di Milano-Bovisa. Da una parte c'è l'idea messa in piedi dallo studio americano Populous (portfolio di 1325 stadi in 34 Paesi, fra cui quello del Tottenham). Il progetto prevede una struttura che ricorda un parallelepipedo di cristallo interrato, ricoperta di vetro. Il design si ispira al Duomo di Milano e alla Galleria Vittorio Emanuele e intende legare la storia del nuovo stadio a quella della città. Di questa ipotesi è emerso in rete anche un rendering, che potrebbe però non essere quello definitivo. Il secondo progetto è invece quello che sarà proposto dall’architetto statunitense David Manica e dallo studio milanese di Progetto Cmr. La forma dell'impianto, in questo caso sarebbe ovale. Una scelta simbolica, con due anelli che si intersecherebbero a rappresentare la voglia dei due club di portare avanti un progetto comune. Cittadini e tifosi potranno assistere in diretta all'evento di presentazione attraverso sulle piattaforme social e TV delle due società e in live streaming sul sito web www.nuovostadiomilano.com, che conterrà tutti i contenuti sull’intero progetto. Una condivisione del percorso, in cui "i club – spiega la nota - continueranno a impegnarsi in modo aperto e costruttivo nel confronto con le Istituzioni locali e con tutti i soggetti interessati".