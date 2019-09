Andrea Barzagli e la Juventus, la storia può ricominciare. Pochi mesi dopo l'addio al calcio giocato, il club ha comunicato il ritorno in una nuova veste dell'ormai ex difensore che in maglia bianconera ha vinto 8 scudetti consecutivi. Barzagli entrerà a far parte dello staff di Maurizio Sarri in qualità di collaboratore tecnico della Prima Squadra. Già nella giornata di giovedì 26 settembre il difensore campione del mondo con la Nazionale nel 2006 scenderà in campo alla Continassa nel suo nuovo ruolo.

La nota della Juventus

Ad annunciare il ritorno di Barzagli alla Juventus è stata la stessa società bianconera attraverso questo comunicato ufficiale apparso sul proprio sito. "Sono passati pochi mesi - si legge -: il 19 maggio scorso, prima di alzare al cielo la coppa dell’ottavo Scudetto consecutivo, noi presenti all’Allianz Stadium, insieme a tutti gli juventini davanti alla televisione, ci commuovevamo nel momento del saluto al calcio di Andrea Barzagli. Si trattava però solo di un addio al calcio giocato, e di un semplice arrivederci, fra noi: la splendida notizia, infatti, è che Andrea torna a collaborare con la Juventus. Più precisamente, Barza sarà collaboratore tecnico della Prima Squadra, e sarà presente domani al primo suo allenamento… dall’altra parte della barricata. Bentornato a casa, Andrea, e buon lavoro!"

Barzagli e la Juve, una storia di successi

Barzagli torna dunque alla Juve, la squadra con la quale si è espresso ai livelli più alti nel corso della sua carriera. Arrivato a parametro zero nel gennaio 2011, l'ormai ex difensore classe '81 ha scritto pagine importantissime della storia bianconera. Insieme a Giorgio Chiellini, infatti, è l'unico ad aver conquistato 8 scudetti consecutivi con la Juventus dalla stagione 2011/12 al 2018/19. Con lo stesso Chiellini e con Bonucci, inoltre, ha fatto parte della celebre BBC, la linea difensiva a lungo considerata da molti la migliore del mondo. Oltre agli otto campionati di fila, con il club della famiglia Agnelli ha anche vinto 4 edizioni della Coppa Italia e 4 della Supercoppa Italiana. Con la maglia bianconera ha collezionato in totale 281 presenze, mettendo a segno 2 gol.