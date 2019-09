La Juventus perde Danilo almeno per una gara di campionato. L'ex terzino del City si era fermato al 19' del match di ieri, sul punteggio di 0-1 per il Brescia, per poi venire sostituito da Cuadrado. Per Danilo, un problema muscolare al flessore che gli farà saltare il match in programma sabato allo Stadium contro la Spal (pronto ancora il colombiano, da terzino destro). Non ci sono ancora stati ulteriori accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio.

Juve, il punto sugli infortunati

Danilo si aggiunge così alla lunga lista degli indisponibili in casa bianconera. Oltre ai lungodegenti De Sciglio (prossimo al recupero), Douglas Costa e Chiellini, a Brescia era stato tenuto a riposo anche Ronaldo per un fastidio all'adduttore. Una notizia che dunque terrà Sarri sull'attenti, in vista dei prossimi impegni: dopo la Spal, i bianconeri affronteranno il Bayer Leverkusen in Champions e il 6 ottobre l'Inter nel big match di Serie A.