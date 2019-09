Le soluzioni per Sarri: Demiral o l'esordio di Beruatto

Una notizia con cui fare i conti per l'allenatore della Juventus, che nella trasferta di Brescia ha perso Danilo (lesione di grado lieve a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra) e non ha ancora recuperato De Sciglio: entrambi salteranno le partite contro Spal e Inter, pronti a tornare a disposizione dopo la pausa per le Nazionali. Alex Sandro e Cuadrado - non proprio un terzino di ruolo - sono così le due alternative a disposizione per le fasce in difesa. Se anche dovesse tornare in tempo per la sfida alla Spal, il 28enne brasiliano arriverebbe alla partita praticamente senza allenamenti nelle gambe e con due voli intercontinentali presi nel giro di due giorni. Sarri deve così studiare possibili alternative, con due soluzioni in pole: l'adattamento in fascia del centrale turco Merih Demiral o l'esordio in prima squadra di Pietro Beruatto, figlio d'arte (suo padre Paolo è stato un difensore con oltre 250 presenze in A con le maglie di Avellino, Torino e Lazio). Il terzino sinistro classe 1998 dell'Under-23 è già stato testato nel precampionato e ora potrebbe tornare utile anche in partite ufficiali. Sarri però potrebbe pensare anche all'adattamento a terzino di un centrocampista: in ogni caso la Juventus avrà un problema in più da risolvere per la sfida alla Spal.