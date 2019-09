Ci sono giocatori che lei ha fortemente voluto?

Domande sul mercato è inutile farne, il mercato ora è chiuso. Non si ragiona mai col senno di poi. Non ci sono giocatori 'targati Giampaolo', queste differenziazioni aprono il varco ad insinuazioni. A me non interessa chi sono, di dove sono e chi li ha presi: io li giudico in campo. Ad oggi sono in 24 e fanno tutti le cose perbene. Non ho nulla da rimproverare a nessuno per impegno e attaccamento, le responsabilità sono le mie.