Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo: Cristiano Ronaldo è tornato regolarmente in gruppo. Dopo lo stop forzato per un problema all'adduttore che lo ha costretto a saltare l'ultima gara di campionato sul campo del Brescia, l'attaccante portoghese è tornato a disposizione e nella giornata di giovedì 26 settembre si è allenato con il resto dei compagni. A questo punto il suo impiego per la prossima partita di campionato contro la Spal non dovrebbe essere in dubbio.

Il comunicato del club

Ad annunciare il recupero di Cristiano Ronaldo è stata la stessa società bianconera attraverso un report reso noto sul proprio sito ufficiale. Contestualmente la Juventus ha confermato l'assenza alla seduta odierna di Alex Sandro, colpito da un grave lutto familiare e per questo volato in Brasile. "I bianconeri - si legge - si sono ritrovati questo pomeriggio a Vinovo e, dopo il riscaldamento, si sono dedicati ad esercizi di tattica, per poi concludere l'allenamento con la partitella. E' tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo Cristiano Ronaldo. Assente Alex Sandro, per motivi familiari".

Il punto sugli infortunati

Il recupero di Cristiano Ronaldo è una buona notizia per la Juventus in un momento in cui sono diverse le assenze in casa bianconera. In dubbio Alex Sandro per la Spal, saranno certamente indisponibili Danilo e De Sciglio: il terzino brasiliano si è infortunato nell'ultimo match con il Brescia, l'italiano è ancora alle prese con il problema accusato lo scorso agosto durante Juve-Napoli. Entrambi i giocatori torneranno a metà ottobre, dopo la sosta per le Nazionali. Out, inoltre, anche i lungodegenti Chiellini e Douglas Costa.