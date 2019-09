Torino Milan, orari e dove vedere la partita in tv

Il quinto turno di Serie A si chiude a Torino, dove scendono in campo nel posticipo del giovedì Torino e Milan. In comune un'ultima giornata archiviata senza punti in tasca: i granata di Walter Mazzarri sono stati sconfitti a Genova per 1-0 dalla Sampdoria, i rossoneri di Marco Giampaolo hanno ceduto per 2-0 nel derby contro l'Inter. Alla sfida dello stadio Olimpico Grande Torino, con fischio d'inizio alle 21, i padroni di casa arrivano con 6 punti all'attivo, frutto delle vittorie nei primi 180 minuti contro Sassuolo e Atalanta e dei ko contro Lecce e appunto Sampdoria. Stesso bottino per il Milan, che ha perso all'esordio in campionato sul terreno dell'Udinese per poi vincere di misura contro Verona e Brescia e perdere il derby. Mazzarri ha caricato i suoi nel prepartita dicendosi "convinto di vedere un Toro arrabbiato e che le risposte che voglio arriveranno dal punto di vista dell’atteggiamento". Giampaolo in conferenza prepartita si è detto sereno sul futuro ("Io a rischio? Non penso a queste cose, ma solo a lavorare bene") e ha indicato la ricetta per dimenticare il ko contro l'Inter: "Alle delusioni bisogna reagire a testa alta, dobbiamo ripartire con convinzione e determinazione".