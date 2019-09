Gigi Buffon raggiunge un altro record: con la partita di oggi il portiere bianconero ha raggiunto quota 903 partite, superato Paolo Maldini. Ora Buffon è il giocatore italiano con più presenze nei club. Un risultato che lo rende particolarmente felice, come ha ammesso ai microfoni di Sky Sport: "Per quel riguarda il risultato personale raggiunto è sicuramente una soddisfazione. Ma la cosa che mi rende più orgoglioso di tutto questo è arrivarci quasi a 42 anni, ma ci arrivo in una condizione psicofisica sorprendente, non avrei mai pensato di arrivarci 6 o 7 anni fa. La cosa mi dà veramente tanta gioia, perché capisco che la vita sotto certi aspetti è stata veramente benevola con me, però so anche che io l’ho accompagnata e ci ho messo qualcosa di importante, sono dati di fatto che mi danno molta gratificazione"

Juve in crescita, De Ligt "eccezionale"

Buffon ha poi commentato la partita e la condizione della squadra: "La Juve di oggi l’ho vista sempre in costante crescita, mette sempre mattoncino su mattoncino gara dopo gara, e penso che il viatico sia quello giusto per poter provare a migliorare ulteriormente e alzare l’asticella, possibilmente cercando di divertirci e facendo vedere qualcosa di nuovo, visto che i cambiamenti che sono stati fatti hanno questo obiettivo". Parole importanti anche per De Ligt: "Oggi l’ho visto straordinario, ho visto un giocatore applicato, nonostante non si giocasse la partita dello scudetto e pur essendo giovane l’ho visto concentrato, non l’ho visto superficiale, come a volta può capitare a ragazzi della sua età. Dal primo all’ultimo minuto è stato eccezionale".