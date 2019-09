La varietà offensiva

"Dybala per noi è un giocatore importante, ci dà soluzioni. Cristiano Ronaldo ha fatto una partita vivace, abbiamo tre attaccanti con Higuain che stanno bene. Chiunque si sceglie in questo momento si hanno risposte positive e questo è determinante" ha proseguito Sarri. La prossima giornata di campionato mette contro Juventus e Inter, in uno scontro diretto ad alta quota: "Non ho ancora visto i nerazzurri in questa stagione, ultimamente stiamo giocando spesso e ci stiamo concentrando solo con le squadre che affrontiamo. Ora vedremo un paio di partite del Bayer Leverkusen e poi andremo a cena. Dai giornali sto leggendo quanto stia facendo bene e la cosa non mi stupisce, sia per la caratura dei giocatori che dell’allenatore".