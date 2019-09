Nonostante il calciomercato in Italia si sia chiuso da diverse settimane, nell’ultimo periodo la Juventus è stata in contatto col Qatar per cercare una sistemazione per Mario Mandzukic, però senza successo. "Stiamo valutando la sua situazione e anche lui deve farlo con massima calma. È un grande giocatore ed è stato un valore aggiunto, un ragazzo speciale. Se riterrà opportuno andar via sarà accontentato, altrimenti valuteremo altre possibilità" ha spiegato Fabio Paratici, il capo dell’area sportiva della società bianconera nell’intervista rilasciata a Sky Sport. Un altro caso è quello relativo ad Emre Can, tenuto fuori dalla lista Champions e poco impiegato da Maurizio Sarri: "Noi non entriamo mai in questo tipo di valutazioni. L'allenatore lo apprezza e si sta allenando bene, quindi ci sarà spazio anche per lui".

Il calendario fitto e la formazione

"Siamo abituati a giocare tante partite, oggi però pensiamo alla Spal. Ci concentreremo su questa e poi penseremo una partita per volta. Per i problemi fisici soltanto Matuidi è un inedito in quel ruolo, poi la formazione è la migliore possibile" ha concluso Paratici.