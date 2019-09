Dopo la sconfitta - la prima con Fonseca in panchina - subita per mano dell'Atalanta, la Roma si prepara a scendere nuovamene in campo. Lo farà a Lecce, dove cercherà di riscattare l'ultimo ko. Dall'altra parte la squadra di Liverani, che è reduce dalla vittoria di Ferrara contro la Spal e che aprirà le porte di casa ad una big per la seconda volta consecutiva dopo aver ospitato il Napoli. L'obiettivo è quello di conquistare i primi punti davanti ai propri tifosi, dal momento che con gli azzurri e - precedentemente - con il Verona, i ragazzi di Liverani sono rimasti a secco.

Lecce, la probabile formazione

La vittoria contro la Spal a Ferrara dovrebbe far pensare ad una conferma in blocco dell’XI che ha trionfato in quel di Ferrara. La volontà di Liverani sarebbe per l’appunto quella ma vanno verificati un paio di giocatori dal punto di vista fisico. A proposito: alla ripresa degli allenamenti, lavoro differenziato per Dell’Orco, Farias, Lapadula e Tachtsidis. Fra i pali ci sarà Gabriel, mentre la linea a quattro davanti a lui vedrà Rispoli e Calderoni laterali, Rossettini e Lucioni al centro. Majer, Petriccione e Tabanelli a centrocampo, davanti tridente con Mancosu, Babacar e Falco.

LECCE (4-3-3) Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco

Roma, la probabile formazione

Continuano i problemi fisici nella rosa giallorossa. L’ultimo in ordine di tempo è quello che ha colpito Spinazzola che è alle prese con un fastidio al flessore della coscia sinistra. Florenzi quindi pare destinato a tornare stabilmente sulla linea difensiva. Torna dalla squalifica Mancini che potrebbe restare comunque fuori. A centrocampo sempre abbastanza alte le quotazioni di Diawara, con Veretout verso la panchina. Sugli esterni battaglia a tre per due posti, con Kluivert al momento più fuori che dentro.

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko