La Roma si lascia alle spalle la sconfitta interna con l’Atalanta, battendo il Lecce al Via del Mare. Decisiva la rete di Edin Dzeko nella ripresa, con i giallorossi che oltre alle tante occasioni hanno anche fallito un calcio di rigore con Kolarov. "È stata una partita in cui potevamo fare 5-6 gol. Sono contento, non abbiamo preso gol e abbiamo vinto ed è sempre difficile vincere fuori casa. Questo è un successo molto importante. Pellegrini ha un problema che dobbiamo risolvere anche se è difficile; ha giocato e l'ha fatto bene, ma sul dolore" ha spiegato Paulo Fonseca, intervistato da Sky Sport al termine della gara.

Equilibri difensivi

Contro i pugliesi, Fonseca si è affidato alla coppia difensiva composta da Smalling e Mancini. In particolare, l’inglese è sembrato particolarmente a suo agio. "Chris ha fatto una buona partita, è un giocatore importante, anche Mancini mi è piaciuto molto. Io ho fiducia in tutti i calciatori, anche Fazio ha fatto buone prestazioni in precedenza. È difficile per me scegliere, ma sono contento perché pur cambiando i giocatori la squadra non ha perso l'idea principale. Non mi piace prendere gol, quindi mi sta bene anche vincere 1-0, anche se come ho detto ne potevamo fare molti di più" ha concluso l’allenatore della Roma.