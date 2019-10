Si è presentato di prima mattina a Villa Stuart, con un vistoso occhio nero, Edin Dzeko per sottoporsi a intervento chirurgico per ridurre la doppia frattura all'arco zigomatico destro. L'infortunio è stato riportato dall'attaccante bosniaco nei minuti finali di Roma-Cagliari, anche se questo non gli ha impedito di portare a termine la partita. Dzeko sarà sicuramente costretto a saltare i propri impegni con la nazionale e a rimanere a Roma per curarsi. L'attaccante giallorosso non dovrebbe rientrare prima di un mese e dovrebbe tornare in campo indossando una maschera protettiva, per evitare ulteriori scontri.

Operato in mattinata anche Diawara

Sempre a Villa Stuart, l'intervento chirurgico anche per Amadou Diawara, che ha riportato durante la gara contro il Cagliari la lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Il centrocampista guineano è stato ricoverato nella clinica romana già nella serata di ieri. E in mattinata ha informato tutti con un post Instagram: "Ragazzi, è andato tutto bene. Grazie per il sostegno. Ci vediamo presto". Come per Dzeko, anche per Diawara il periodo di stop dovrebbe essere di almeno un mese. A Villa Stuart si trova ancora Davide Zappacosta, anche lui operato per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro 4 giorni fa. A testimonianza di un momento molto sfortunato dal punto di vista degli infortuni per i giallorossi.