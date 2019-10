Lo sfogo del direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi al termine della sfida col Cagliari non è sfuggito a nessuno. Il dirigente giallorossi si è scagliato con durezza contro la direzione dell’arbitro Massa e soprattutto contro la scelta di annullare la rete di Kalinic che aveva portato temporaneamente in vantaggio i giallorossi a pochi minuti dal termine. Per giustificare la tesi della regolarità dell'azione dell'attaccante su Pisacane (leggermente sbilanciato da Kalinic mentre difendeva la palla sull'uscita di Olsen) il ds della Roma aveva usato espressioni come "questo è uno sport maschio e non di signorine". Il giorno dopo, comprensibilmente, la frase non è passata inosservata ed è stata fermamente condannata dal Ct della Nazionale femminile Milena Bertolini, dal capitano della Juventus femminile della Naziona stessa Sara Gama e da Vinzenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport, inducendo poi lo stesso Petrachi a chiarire le sue parole e chiedere scusa: "Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole. Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne. Ero molto arrabbiato perché non era stato convalidato un gol che ritenevo regolare e volevo sottolineare quanto il calcio sia - ed è sempre stato - uno sport fisico e di contatto. Il calcio è di tutti e alla Roma siamo molto orgogliosi della nostra squadra femminile e di promuovere il calcio femminile".