Prosegue il casting della Sampdoria per la panchina. In attesa di una risposta da Gennaro Gattuso, che lo scorso martedì il presidente Massimo Ferrero aveva incontrato nella casa dell’allenatore a Gallarate, resta in stand-by Gianni De Biasi. Con l’ex commissario tecnico dell’Albania c’erano già stati alcuni contatti positivi e la disponibilità è stata confermata in un incontro che c’è stato a Milano tra l’allenatore e il direttore sportivo dei blucerchiati, Carlo Osti, in cui si è detto disposto anche a condividere parte dello staff che la Samp ha sotto contratto. Nel caso in cui venisse scelto De Biasi, il suo vice sarebbe Claudio Bellucci con Angelo Palombo che resterebbe tra i collaboratori.

Non solo Gattuso e De Biasi

Ad ogni modo, ci sono anche altre opzioni valutate dalla Sampdoria. Una è Beppe Iachini, che probabilmente è il profilo preferito dalla tifoseria perché è stato l’allenatore dell’ultima promozione in Serie A. L’altra invece sembra meno concreta: Claudio Ranieri. Quest’ultimo non ha dato una risposta negativa a priori, ma vuole ascoltare la proposta della società prima di prendere una decisione.