In poco più di un anno Gervinho ha realizzato 12 gol in Serie A ed è uno dei punti fermi del Parma di Roberto D'Aversa. L'esterno classe 1987 è tornato a buoni livelli in Italia, dopo i due anni e mezzo vissuti in Cina all'Hebei. Esperienza, gol, assist e un rendimento costante, ripagati dalla società gialloblù con il rinnovo del contratto. Gervinho ha infatti firmato il nuovo accordo che lo legherà al Parma fino al 2022. Questo il comunicato ufficiale: "La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto economico con il calciatore Kouassi Gervais Yao, ora legato al club crociato fino al 30.06.2022".



I numeri di Gervinho

Nella scorsa stagione è stato tra i trascinatori del Parma verso la salvezza. L'ivoriano è andato in doppia cifra, segnando 11 gol in campionato in 30 partite: contributo decisivo per i gialloblù di D'Aversa al primo anno in Serie A. Quest'estate è partito meno forte, in 7 gare ha segnato un solo gol (l'anno scorso ne aveva fatti già 3), contro l'Udinese alla seconda giornata. In totale sono 3 le reti realizzate, considerando anche le due messe a segno in Coppa Italia contro il Venezia.