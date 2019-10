L'argentino cita Martin Luther King e lancia un messaggio su Twitter: "Ho un sogno, che il razzismo non vinca negli stadi come nella vita"

Il razzismo è un fenomeno che purtroppo ancora oggi resta d'attualità, anche nel mondo del calcio. L'ultimo, triste episodio riguarda la sfida tra Bulgaria e Inghilterra, gara sospesa per ben due volte a causa di cori contro alcuni giocatori inglesi da parte del pubblico di Sofia. Sono tante le iniziative contro le forme di discriminazione, portate avanti pure da molti calciatori. Tra questi Paulo Dybala che, sul proprio profilo Twitter, ha lanciato un importante messaggio contro il razzismo: "I have a dream. Ho un sogno, come ha detto Martin Luther King e dovremmo ripeterlo ogni giorno. Il sogno è quello che il razzismo non vinca negli stadi di calcio e fuori da essi come nelle nostre vite… ogni giorno. #noracism #stopracism".