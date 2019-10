Le trasformazioni in campo saranno legate al sistema di gioco e probabilmente ad alcuni degli interpreti principali, ma per il nuovo Milan targato Stefano Pioli ci sarà un’altra differenza sostanziale con il passato. Novità assoluta in casa rossonera: il nuovo allenatore ha abolito il ritiro pre partita. Non si tratta di una scelta a sorpresa per Pioli, che già aveva adottato questa metodologia in passato. Si tratta però di un taglio con il passato per il Milan, dato che con Giampaolo, con Gattuso ma anche nelle gestioni precedenti c’era sempre stato il ritiro. La nuova strada da seguire è stata indicata da Pioli. In vista del match contro il Lecce la squadra svolgerà la seduta di rifinitura nella giornata di sabato 19 ottobre: al termine della sessione di allenamento cena tutti insieme, dopodiché chi vorrà potrà tornare a dormire a casa dalle famiglie e ripresentarsi la mattina per la colazione.

L'assetto tattico

Oltre alle novità fuori dal campo, il primo Milan di Pioli dovrebbe avere un nuovo assetto tattico. Contro il Lecce il nuovo allenatore dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-3 (da sciogliere i ballottaggi tra Piatek e Leao e tra Rebic e Calhanoglu) che in fase offensiva potrebbe trasformarsi in un 4-2-3-1. Fondamentale il ruolo della mezzala – in questo caso Paquetá – che deve buttarsi tra le linee e che ha il compito di inserirsi in profondità. Conterà molto anche il ruolo degli esterni, che nel match di esordio dovrebbero essere Suso e Rebic.